Миккель ДАМСГОР: «Я просто очень разочарован»

Футболист сборной Дании Миккель Дамсгор прокомментировал поражение от Англии (1:2) в поединке 1/2 финала Евро-2020.

«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство — стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», — считает Дамсгор.