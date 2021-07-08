Миккель ДАМСГОР: «Я просто очень разочарован»

Игрок сборной Дании рассказал о поражении от Англии в поединке 1/2 финала Евро-2020 (1:2)

  • 08.07.2021 03:18
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Миккель ДАМСГОР: «Я просто очень разочарован»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Дании Миккель Дамсгор прокомментировал поражение от Англии (1:2) в поединке 1/2 финала Евро-2020.

«Я просто очень разочарован. Стою здесь с чувством пустоты. Мы выкладывались на все сто на протяжении всего турнира, так что это очень неприятное чувство — стоять здесь, ничего не добившись в таком матче», — считает Дамсгор.

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Источник — УЕФА

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