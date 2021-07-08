Тренер Дании: «Мы были близки к финалу. Мы очень разочарованы»

Каспер Хьюлманд поделился впечатлениями о поражении от Англии в 1/2 финала Евро-2020 (1:2)

  • 08.07.2021 02:30
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Тренер Дании: «Мы были близки к финалу. Мы очень разочарованы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд прокомментировал поражение от Англии (1:2) в поединке 1/2 финала Евро-2020.

«Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали все, что могли, как на поле, так и за его пределами.

Мы стояли плечом к плечу, сражались до самого конца. Сейчас мы очень разочарованы. Но думаю, что вскоре мы сможем посмотреть со стороны и сказать: «Мы попробовали и уверены, что сможем повторить это снова», — считает Хьюлманд.

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Источник — УЕФА

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