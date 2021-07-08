Динамо вернулось в Киев

Матчем против «Люцерна» (3:3) в одноименном городе киевское «Динамо» завершило программу первого учебно-тренировочного сбора в Швейцарии.

В рамках первой части межсезонной подготовки динамовцы провели четыре спарринга, в которых трижды сыграли вничью и одержали результативную победу: «Динамо» - «Базель» - 4:4, «Лозанна» - «Динамо» - 1:1, «Динамо» - «Дивон» - 5:0, «Люцерн» - «Динамо» - 3:3.

Сразу после игры с «Люцерном» команда рейсом из Цюриха вылетела в Киев и по возвращении в украинскую столицу получит несколько дней отдыха.

Уже в ближайшую субботу, 10 июля, динамовцы соберутся вновь и отправятся в Швейцарию, чтобы продолжить подготовку к новому сезону. Игроки национальных сборных, участвовавшие в финальном турнире Евро-2020, присоединятся к команде позже, уже во время работы в Швейцарии.

Вечером того же дня (10 июля) команда откроет игровую программу второго сбора матчем против женевского «Серветта» (начало игры - в 21:00 по киевскому времени). Кроме встречи с «Серветтом», запланировано проведение еще трех контрольных матчей - со «Сьоном» (14 июля, 20:00 по Киеву), «Ниццей» (17 июля, 21:00) и «Атлетиком Бильбао» (20 июля, 16:00).