Гарри КЕЙН: «Это был не лучший мой пенальти»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги победы над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020.
«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения.
Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось.
Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась еще одна игра до возвращения домой, и мы ждем ее с нетерпением», — отметил Кейн.
На 104-й минуте матче Кейн не забил пенальти — его удар парировал Каспер Шмейхель. Но Гарри был точен на добивании.
Источник — УЕФА
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