Гарри КЕЙН: «Это был не лучший мой пенальти»

Нападающий сборной Англии прокомментировал победу над Данией в полуфинале Евро-2020 (2:1)

  • 08.07.2021 01:49
  • 111 просмотров
  • 1 комментарий
Гарри КЕЙН: «Это был не лучший мой пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн подвел итоги победы над Данией (2:1) в полуфинале Евро-2020.

«Невероятно — но какая игра! Прекрасная сборная Дании. Мы работали изо всех сил и добились результата. Мы очень хорошо справились с пропущенным голом. Мы сыграем в финале на домашнем стадионе — это удивительные ощущения.

Я выбрал, в какой угол буду бить. Это был не лучший мой пенальти. Иногда ты промахиваешься, но мяч отскакивает к тебе — к счастью, сегодня так и случилось.

Мы знаем, что игра против Италии будет очень сложной. Мы проводим отличный турнир. Осталась еще одна игра до возвращения домой, и мы ждем ее с нетерпением», — отметил Кейн.

На 104-й минуте матче Кейн не забил пенальти — его удар парировал Каспер Шмейхель. Но Гарри был точен на добивании.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 02:26
    0
    Вот с этим не поспоришь.
    Скажу больше
    Это было не самое лучшее судейское решение, на этом Евро
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 02:26
    0
    Вот с этим не поспоришь.
    Скажу больше
    Это было не самое лучшее судейское решение, на этом Евро
    Ссылка
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