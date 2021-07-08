ФОТО. Ярославский посетил полуфинал Евро-2020 Англия — Дания

Президент «Металлиста» (2005-2012) Александр Ярославский посетил полуфинал Евро-2020 Англия — Дания (2:1), который состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли».
На стадионе Ярославский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом УЕФА Александером Чеферином.
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Источник — ФК Металлист
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