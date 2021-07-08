ФОТО. Ярославский посетил полуфинал Евро-2020 Англия — Дания

Бывший президент «Металлиста» встретился с Борисом Джонсоном и Александером Чеферином

  • 08.07.2021 01:12
  • 505 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Ярославский посетил полуфинал Евро-2020 Англия — Дания
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент «Металлиста» (2005-2012) Александр Ярославский посетил полуфинал Евро-2020 Англия — Дания (2:1), который состоялся на лондонском стадионе «Уэмбли».

На стадионе Ярославский встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом УЕФА Александером Чеферином.

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
    simon andre
      simon andre, 08.07.2021 01:52
    0
    Всё ради пиара главное пиар !!! А мне честно наплевать с кем он встретился и зачем !!! Это его дело !!! Ему хочется пусть ездит его проблемы а не мои !!!
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 01:25
    +3
    Заселфился знатно со всеми!
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    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 08.07.2021 01:21
    -1
    sanitarium, 08.07.2021 01:16
    Прикольно, так туда же невозможно попасть в страну! Или это распространяется только на детских болельщиков, а на ярославских нит?
    Почему нельзя Ярославскому в Англию? он не под арестом ничего, чистый перед законом (не Курченко ни Янукович ни даже Коломойский). Ярославский - фигура. Всевышний гордится им
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:17
    0
    Ниче так съездил
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    sanitarium
    online
      sanitarium, 08.07.2021 01:16
    +2
    Прикольно, так туда же невозможно попасть в страну! Или это распространяется только на детских болельщиков, а на ярославских нит?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 08.07.2021 01:25
    +3
    Заселфился знатно со всеми!
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 08.07.2021 01:16
    +2
    Прикольно, так туда же невозможно попасть в страну! Или это распространяется только на детских болельщиков, а на ярославских нит?
    Ссылка
    simon andre
      simon andre, 08.07.2021 01:52
    0
    Всё ради пиара главное пиар !!! А мне честно наплевать с кем он встретился и зачем !!! Это его дело !!! Ему хочется пусть ездит его проблемы а не мои !!!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 08.07.2021 01:17
    0
    Ниче так съездил
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