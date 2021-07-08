Интер может заменить Хакими Бельерином

«Интер» начал поиски замены Ашрафу Хакими, который был продан в ПСЖ. Миланский клуб рассматривает кандидатуру Эктора Бельерина из «Арсенала».

«Интер» хочет взять Бельерина в аренду с правом выкупа за 20-25 миллионов евро летом 2022 года. «Арсенал» настаивает на том, чтобы выкуп был обязательным.

В прошлом сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 35 матчей во всех турнирах, и отличился в них 1 голом и 4 ассистами. Трансферная стоимость 26-летнего испанского защитника оценивается в 25 миллионов евро.