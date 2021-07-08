Защитник сборной Испании: «Мы получили серьезный удар»

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт у себя в Твиттере прокомментировал поражение в серии пенальти от Италии в полуфинале Евро-2020:
«Горд быть частью этой команды. Вчера мы получили серьезный удар, но мы точно вернемся более сильными. Спасибо всем, кто нас поддерживал!».
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Источник — Twitter
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