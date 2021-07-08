Источник: Олимпик предлагал Кривбассу занять его место в УПЛ

Клуб из Кривого Рога не стал рассматривать деловое предложение

  • 08.07.2021 00:15
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Источник: Олимпик предлагал Кривбассу занять его место в УПЛ
© ФК Кривбасс

Представители донецкого «Олимпика» предлагали руководству «Кривбасса» свое место в УПЛ.

Клуб из Кривого Рога не стал рассматривать деловое предложение, информирует Трибуна. 

Неизвестно, каким образом инициаторы предложения собирались договориться с руководством украинского футбола для замены клубов. «Олимпик» испытывает серьезные финансовые и организационные трудности, клуб в последние дни безуспешно искал варианты финансирования. 

Скорее всего, в ближайшие дни «Олимпик» объявит о прекращении выступлений в УПЛ, и в топ-дивизионе сыграет «Минай», занявший последнее место в УПЛ 2020/21. «Кривбасс» будет играть в Первой лиге. 

Источник: Олимпик покидает УПЛ, 8 июля Минай вернут в топ-дивизион

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Источник — Трибуна

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