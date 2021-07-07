Тоттенхэм хочет подписать одного из лидеров Милана

«Тоттенхэма» хочет во время нынешнего трансферного окна подписать полузащитника «Милана» Франка Кессье. Его хочет видеть в клубе новый спортивный директор «Шпор» Фабио Паратичи.

В прошлом сезоне на счету Кессье 13 голов и 6 ассистов в 37 матчах Серии А. 11 из 13 голов были забиты с пенальти. Трансферная стоимость 24-летнего ивуарийца оценивается в 55 миллионов евро.

Ранее «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера Нуну Эшпириту Санту.