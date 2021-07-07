Два английских топ-клуба интересуются Гризманном

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 07.07.2021 21:18
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Два английских топ-клуба интересуются Гризманном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Финансовые проблемы могут заставить «Барселону» продать Антуана Гризманна. 30-летним французским форвардом интересуются сразу два топ-клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Гризманн готов рассмотреть предложения из Англии, несмотря на то, что ранее заявлял о том, что после «Барселоны» поедет играть в МЛС.

Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за каталонцев во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

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Источник — Sport.es

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