Два английских топ-клуба интересуются Гризманном

Финансовые проблемы могут заставить «Барселону» продать Антуана Гризманна. 30-летним французским форвардом интересуются сразу два топ-клуба АПЛ – «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Гризманн готов рассмотреть предложения из Англии, несмотря на то, что ранее заявлял о том, что после «Барселоны» поедет играть в МЛС.

Гризманн выступает за «Барселону» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на его счету 20 голов и 13 ассистов в 51 матче за каталонцев во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.