Антуан ГРИЗМАНН: «После Барселоны уеду играть в МЛС»

Форвард не намерен менять команду в Европе

  • 19.06.2021 22:45
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Антуан ГРИЗМАНН: «После Барселоны уеду играть в МЛС»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Барселоны» Антуан Гризманн через три года, когда завершится его контракт с каталонским клубом, намерен перебраться в США и выступать в МЛС.

«Мой контракт с «Барселоной» действует до середины 2024 года. После этого, думаю, уеду играть в МЛС. Как раз будет правильное время для этого».

«Кроме того, мне нравится, что в США можно остаться незаметным. Там нет такого внимания к тебе, как во Франции или Испании», - сказал Гризманн.

30-летний игрок в Европе выступла за «Реал» Сосьедад, «Атлетико» и «Барселону».

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Источник — The Athletic

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