Луческу просит игроков Динамо сократить отпуск и приехать пораньше

Киевляне готовятся к сезону в Швейцарии

  • 07.07.2021 19:48
  • 4443 просмотра
  • 8 комментариев
Луческу просит игроков Динамо сократить отпуск и приехать пораньше
© fcdynamo.kiev.ua

По информации СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу попросил игроков сборной Украины, которые выступали на Евро, сократить отпуск на несколько дней и пораньше прибыть в расположение команды.

Ранее сообщалось, что сборники получат 12 дней после завершения выступлений на чемпионате Европы.

Судя по всему, Георгий Бущан, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко начнут работу с «Динамо» на втором сборе.

С ними не будут готовиться Денис Попов и Артем Беседин, у которых травмы.

Ранее из-за позднего возвращения игроков сборных был перенесен матч за Суперкубок Украины.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.07.2021 20:48
    0
    ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    они особо и не напрягались, чтоб так устать
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 20:41
    -4
    А Луческу сообщили, что Суперкубок перенсли на сентябрь?
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.07.2021 20:28
    +1
    Непровий циган - хлопці відпахали на два місяці довше ніж усі інші. В УПЛ можна розпочати і баз них, а якщо збірники не відпочинуть - восени (коли власне ЛЧ розпочнеться) - буде "печалька"...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 20:08
    -3
    Как говорится, война войною, а обед по расписанию....
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 20:02
    0
    ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    Как депутаты! Которые никак не уедут на Фиджи.
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 20:01
    +3
    Покатались по европам и харэ.
    You're in the army now
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    +5
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.07.2021 19:54
    -5
    Правильно делает ,мы в этом сезоне должны выиграть Лигу Чемпионов
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    +5
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 20:01
    +3
    Покатались по европам и харэ.
    You're in the army now
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.07.2021 20:28
    +1
    Непровий циган - хлопці відпахали на два місяці довше ніж усі інші. В УПЛ можна розпочати і баз них, а якщо збірники не відпочинуть - восени (коли власне ЛЧ розпочнеться) - буде "печалька"...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 07.07.2021 20:48
    0
    ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    они особо и не напрягались, чтоб так устать
    Ссылка
    displaystyle
    online
      displaystyle, 07.07.2021 20:02
    0
    ArsenyPilat, 07.07.2021 19:58
    Не прав Луческу, отпуск- это святое! Как же они будут играть уставшими?!
    Как депутаты! Которые никак не уедут на Фиджи.
    Ссылка
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