Луческу просит игроков Динамо сократить отпуск и приехать пораньше

По информации СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу попросил игроков сборной Украины, которые выступали на Евро, сократить отпуск на несколько дней и пораньше прибыть в расположение команды.

Ранее сообщалось, что сборники получат 12 дней после завершения выступлений на чемпионате Европы.

Судя по всему, Георгий Бущан, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко начнут работу с «Динамо» на втором сборе.

С ними не будут готовиться Денис Попов и Артем Беседин, у которых травмы.

Ранее из-за позднего возвращения игроков сборных был перенесен матч за Суперкубок Украины.