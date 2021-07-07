Федерер – out. Известны все полуфиналисты на Уимблдоне

Денис Шаповалов и Хуберт Хуркач впервые сыграют в 1/2 финала турнира Grand Slam

  • 07.07.2021 22:14
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Федерер – out. Известны все полуфиналисты на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду состоялись матчи 1/4 финала Уимблдона у мужчин.
 
Новак Джокович прогнозировано переиграл Мартона Фучовича. Денис Шаповалов в пятисетовой схватке вырвал путевку в дебютный полуфинал турнира Большого Шлема у Карена Хачанова.

Также впервые в полуфинале сыграет и Хуберт Хуркач, который отправил Роджера Федерера на заслуженный отдых.

В заключительном матче Маттео Берреттини оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима.

Уимблдон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Мартон Фучович – 6:3, 6:4, 6:4
 Денис Шаповалов [10] –  Карен Хачанов [25] – 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

 Маттео Берреттини [7] –  Феликс Оже-Альяссим [16] – 6:3, 5:7, 7:5, 6:3
 Хуберт Хуркач [14] –  Роджер Федерер [6] – 6:3, 7:6(4), 6:0

Уимблдон. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Денис Шаповалов [10]
 Маттео Берреттини [7] –  Хуберт Хуркач [14]

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Источник — Sport.ua

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