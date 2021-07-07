Маркевич рассказал, что Папа Гуйе мог быть заигран за сборную Украины

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что в свое время защитник харьковской команды Папа Гуйе мог быть заигран в составе сборной Украины.

«Соответствует ли действительности информация о том, что Папа Гуйе мог выступать за сборную Украины? Да, такие попытки руководство тогдашней ФФУ предпринимало, но поскольку отец Папа Гуйе был политическим деятелем и решение сына о смене гражданство было бы негативно принято в Сенегале, то дальше разговоров дело не продвинулось».

«А спустя какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала, и эта тема потеряла всякий смысл», - сказал Маркевич.

Гуйе на днях объявил о завершении карьеры.