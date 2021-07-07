Маркевич рассказал, что Папа Гуйе мог быть заигран за сборную Украины

Игрок недавно завершил карьеру

  • 07.07.2021 18:27
  • 1351 просмотр
  • 1 комментарий
Маркевич рассказал, что Папа Гуйе мог быть заигран за сборную Украины
© fcmetalist.com.ua

Экс-тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, что в свое время защитник харьковской команды Папа Гуйе мог быть заигран в составе сборной Украины.

«Соответствует ли действительности информация о том, что Папа Гуйе мог выступать за сборную Украины? Да, такие попытки руководство тогдашней ФФУ предпринимало, но поскольку отец Папа Гуйе был политическим деятелем и решение сына о смене гражданство было бы негативно принято в Сенегале, то дальше разговоров дело не продвинулось».

«А спустя какой-то год Папа Гуйе дебютировал за сборную Сенегала, и эта тема потеряла всякий смысл», - сказал Маркевич.

Гуйе на днях объявил о завершении карьеры.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.07.2021 19:21
    +1
    Он бы мог стать гражданином Украины. А от играть за сборную уровень игры бы не позволил!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 07.07.2021 19:21
    +1
    Он бы мог стать гражданином Украины. А от играть за сборную уровень игры бы не позволил!
    Ссылка
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