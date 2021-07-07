ФОТО. Сборная лучших трансферов лета

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших трансферов этого лета по состоянию на 7 июля.

Примечательно, что многие сильные футболисты перешли в новые клубы в качестве свободных агентов. А самым дорогим стал переход 22-летнего марокканского футболиста Ашрафа Хакими из миланского «Интера» в ПСЖ. Парижский клуб заплатил за игрока €60 миллионов.