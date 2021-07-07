Тренер Сивасспора хочет оставить в команде форварда Шахтера Кайоде

Главный тренер «Сивасспора» Рыза Чалымбай заявил, что хотел бы оставить в команде и на следующий сезон арендованного у «Шахтера» форварда Оларенважу Кайоде.

«Мы не хотим испытывать такие неприятности, которые пережили в минувшем сезоне. Наш состав сформирован, и у нас есть основа. Главное – сохранить нынешних футболистов, особенно Оларенважу Кайоде, Тайлера Бойда и Робина Ялчина. Помимо них нужно подписать пять-шесть новых игроков. Мы над этим работаем», - заявил Чалымбай.

Оларенважу Кайоде провел за «Сивасспор» в сезоне-2020/21 33 матча в рамках турецкой Суперлиги, в которых отличился 6 забитыми мячами и 3 ассистами.

Ранее стало известно, что Кайоде не хочет оставаться в «Шахтере» и надеется сменить клуб.