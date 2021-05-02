Кайоде больше не хочет оставаться в Шахтере

Переговоры клуба и футболиста по контракту зашли в тупик

  • 02.05.2021 17:01
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Кайоде больше не хочет оставаться в Шахтере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оларенважу Кайоде

В летнее трансферное окно «Шахтер» на полноценной основе может покинуть нигерийский нападающий Оларенважу Кайоде, который нынешний сезон на правах аренды проводит в Турции в рядах «Сивасспора».

Переговоры «горняков» с представителями 27-летнего футболиста по новому контракту зашли в тупик, в результате чего «Шахтер» готов выставить Кайоде на трансфер, чтобы не потерять его свободным агентом.

Сам Кайоде не хочет оставаться в «Шахтере», и готов покинуть клуб либо летом, либо в конце контракта.

Не исключено, что через некоторое время «Шахтер» вернется к переговорам с Кайоде о продлении контракта, но пока «горняки» решили сконцентрироваться на других целях.

Ожидается, что в случае решения «Шахтера» продать Кайоде, у донецкого клуба не будет проблем с предложениями. В покупке нигерийца заинтересованы клубы из Турции, Китая, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Кайоде провел 29 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт нигерийца с «Шахтером», по данным Transfermarkt, истекает в июне 2023 года.

Ранее Кайоде рассказывал, что «Шахтер» хотел продать его в Китай, а после его отказа, у футболиста начались проблемы в донецком клубе.

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Источник — Futbal Galore

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