Денег нет. Реал уже полтора года не тратится на новичков

Клуб ждет возможности провести топ-трансфер

  • 07.07.2021 16:45
  • 1311 просмотров
  • 1 комментарий
Денег нет. Реал уже полтора года не тратится на новичков
© twitter.com/realmadriden

Испанские СМИ отмечают, что «Реал» из-за экономических проблем не приобретает новых игроков уже полтора года - 533 дня.

Последний трансфер, за который клуб заплатил деньги, состоялся в январе 2020 года. Тогда «Реал» приобрел юного Рейниера Жезуса за 30 миллионов евро.

Сообщается, что нынешним летом клуб снова не планирует тратить деньги, если не будет возможности оформить топ-трансфер - подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Ранее президент «Реала» Флорентино Переса говорил о непростом финансовом состоянии клуба.

Летом мадридцы подписали Давида Алабу, однако австриец перешел свободным агентом.

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 07.07.2021 17:16
    +2
    Была же классная идея с Суперлигой пополнить бюджет. Взяли "негодяи" и все разрушили а бедная Барселона теперь из за них вообще половина бюджета вынуждена отдать за переподписания Месси.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 07.07.2021 17:16
    +2
    Была же классная идея с Суперлигой пополнить бюджет. Взяли "негодяи" и все разрушили а бедная Барселона теперь из за них вообще половина бюджета вынуждена отдать за переподписания Месси.
    Ссылка
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