Денег нет. Реал уже полтора года не тратится на новичков

Испанские СМИ отмечают, что «Реал» из-за экономических проблем не приобретает новых игроков уже полтора года - 533 дня.

Последний трансфер, за который клуб заплатил деньги, состоялся в январе 2020 года. Тогда «Реал» приобрел юного Рейниера Жезуса за 30 миллионов евро.

Сообщается, что нынешним летом клуб снова не планирует тратить деньги, если не будет возможности оформить топ-трансфер - подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Ранее президент «Реала» Флорентино Переса говорил о непростом финансовом состоянии клуба.

Летом мадридцы подписали Давида Алабу, однако австриец перешел свободным агентом.