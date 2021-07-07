Денег нет. Реал уже полтора года не тратится на новичков

Испанские СМИ отмечают, что «Реал» из-за экономических проблем не приобретает новых игроков уже полтора года - 533 дня.
Последний трансфер, за который клуб заплатил деньги, состоялся в январе 2020 года. Тогда «Реал» приобрел юного Рейниера Жезуса за 30 миллионов евро.
Сообщается, что нынешним летом клуб снова не планирует тратить деньги, если не будет возможности оформить топ-трансфер - подписать Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.
Ранее президент «Реала» Флорентино Переса говорил о непростом финансовом состоянии клуба.
Летом мадридцы подписали Давида Алабу, однако австриец перешел свободным агентом.
Источник — Marca
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