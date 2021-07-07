ФОТО. Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт в минувшем сезоне принадлежал «Колосу», поддерживает форму в киевском Ботаническом саду.

«После легенькой пробежечки», — прокомментировал Селезнев свежее фото.

Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Селезнев может продолжить карьеру в «Черноморце».