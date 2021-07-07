ФОТО. Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду

Украинский нападающий активно поддерживает спортивную форму

  • 07.07.2021 15:12
  • 1556 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт в минувшем сезоне принадлежал «Колосу», поддерживает форму в киевском Ботаническом саду.

«После легенькой пробежечки», — прокомментировал Селезнев свежее фото.

Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Селезнев может продолжить карьеру в «Черноморце».

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    rain
    online
      rain, 07.07.2021 16:05
    0
    Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (с)
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 07.07.2021 15:52
    +1
    Что-то не кто не хочет его брать в команду
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.07.2021 15:49
    +2
    Да хоть в зоопарке пусть тренируется. Кому этот кормилец нужен?
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 07.07.2021 15:27
    0
    Мне просто интересно, вы каждое фото в инсте этого тунца публиковать будете?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.07.2021 15:49
    +2
    Да хоть в зоопарке пусть тренируется. Кому этот кормилец нужен?
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 07.07.2021 15:52
    +1
    Что-то не кто не хочет его брать в команду
    Ссылка
    rain
    online
      rain, 07.07.2021 16:05
    0
    Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (с)
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 07.07.2021 15:27
    0
    Мне просто интересно, вы каждое фото в инсте этого тунца публиковать будете?
    Ссылка
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