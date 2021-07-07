ФОТО. Селезнев тренируется в киевском Ботаническом саду

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт в минувшем сезоне принадлежал «Колосу», поддерживает форму в киевском Ботаническом саду.
«После легенькой пробежечки», — прокомментировал Селезнев свежее фото.
Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.
Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Селезнев может продолжить карьеру в «Черноморце».
Источник — Instagram
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