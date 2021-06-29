Селезнев может перейти в Черноморец. Игрок хочет оформить рекорд

Опытный нападающий находится в поисках клуба

  • 29.06.2021 09:27
  • 1147 просмотров
  • 6 комментариев
Селезнев может перейти в Черноморец. Игрок хочет оформить рекорд
© koloskovalivka.com

По информации журналиста Игоря Цыганыка, форвард Евгений Селезнев может оказаться в «Черноморце», который новый сезон проведет в УПЛ.

«У Селезнева есть мотивация. Он хочет забить свои мячи, чтобы взять рекорд. Есть возможность того, что Селезнев перейдет в «Черноморец», - сказал Цыганык.

Игрок находится в 8 забитых голах от звания лучшего бомбардира чемпионатов Украины.

Ранее Селезнева связывали с «Вересом», однако еще один новичок УПЛ отверг возможность приглашения игрока.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 29.06.2021 10:04
    0
    cucumber, 29.06.2021 09:47
    а мне хотелось бы, чтобы кормилец побил рекорд.. я очень уважаю целеустремленных людей. Было бы круто, если он достиг бы своей цели. От всей души желаю ему преодолеть этот рубеж.
    Та яка це цілеспрмованість це тотальна неповага до рекордсменів і самого себе, Це штучне тягнення на рекорд є ганьбою і стилем совка, аля Тимощук.
    Сподіваюсь що якшо він і побє рекорд той же Мораєс швидко його наздожене
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.06.2021 09:47
    -2
    а мне хотелось бы, чтобы кормилец побил рекорд.. я очень уважаю целеустремленных людей. Было бы круто, если он достиг бы своей цели. От всей души желаю ему преодолеть этот рубеж.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 29.06.2021 09:46
    0
    залежно який рекорд)))
    йому просто потрібно визначитись чий рекорд побити - чи Шацьких за кількістю забитих мячів, чи Леоненка і Мілевського по кількості випитого алкоголю
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 29.06.2021 09:43
    +1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 09:43
    +1
    Леонтивич пожалуйста пошли его на небо за звёздами.
    Ну не надо он вам
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.06.2021 09:42
    +1
    Сколько можно этот бред писать
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 29.06.2021 09:37
    +9
    Как, минимум, рекорд нытья по поводу рекорда он уже поставил
    Ссылка
    DIM-C
    online
      DIM-C, 29.06.2021 09:37
    +9
    Как, минимум, рекорд нытья по поводу рекорда он уже поставил
    Ссылка
    2966
    online
      2966, 29.06.2021 09:43
    +1
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 29.06.2021 09:43
    +1
    Леонтивич пожалуйста пошли его на небо за звёздами.
    Ну не надо он вам
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.06.2021 09:42
    +1
    Сколько можно этот бред писать
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 29.06.2021 10:04
    0
    cucumber, 29.06.2021 09:47
    а мне хотелось бы, чтобы кормилец побил рекорд.. я очень уважаю целеустремленных людей. Было бы круто, если он достиг бы своей цели. От всей души желаю ему преодолеть этот рубеж.
    Та яка це цілеспрмованість це тотальна неповага до рекордсменів і самого себе, Це штучне тягнення на рекорд є ганьбою і стилем совка, аля Тимощук.
    Сподіваюсь що якшо він і побє рекорд той же Мораєс швидко його наздожене
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 29.06.2021 09:46
    0
    залежно який рекорд)))
    йому просто потрібно визначитись чий рекорд побити - чи Шацьких за кількістю забитих мячів, чи Леоненка і Мілевського по кількості випитого алкоголю
    Ссылка
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