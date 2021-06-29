Селезнев может перейти в Черноморец. Игрок хочет оформить рекорд

По информации журналиста Игоря Цыганыка, форвард Евгений Селезнев может оказаться в «Черноморце», который новый сезон проведет в УПЛ.
«У Селезнева есть мотивация. Он хочет забить свои мячи, чтобы взять рекорд. Есть возможность того, что Селезнев перейдет в «Черноморец», - сказал Цыганык.
Игрок находится в 8 забитых голах от звания лучшего бомбардира чемпионатов Украины.
Ранее Селезнева связывали с «Вересом», однако еще один новичок УПЛ отверг возможность приглашения игрока.
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Источник — Циганик LIVE
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Сподіваюсь що якшо він і побє рекорд той же Мораєс швидко його наздожене
йому просто потрібно визначитись чий рекорд побити - чи Шацьких за кількістю забитих мячів, чи Леоненка і Мілевського по кількості випитого алкоголю
Ну не надо он вам
Ну не надо он вам
Сподіваюсь що якшо він і побє рекорд той же Мораєс швидко його наздожене
йому просто потрібно визначитись чий рекорд побити - чи Шацьких за кількістю забитих мячів, чи Леоненка і Мілевського по кількості випитого алкоголю
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