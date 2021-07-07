Эмерик ЛЯПОРТ: «В битве с Италией мы отдали все силы»

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт прокомментировал поражение от Италии (1:1, 2:4 по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

«Мы пробились так далеко, хотя на бумаге многие команды, по мнению болельщиков, были сильнее. Понимали, что Италия - серьезный соперник, и отдали все силы, бились до конца. Я многим обязан Луису Энрике. Он доказал, что является великим тренером. В этой команде много новичков и свежих идей, и мы показали очень высокий уровень», — отметил Ляпорт.