ФОТО. Пятов, Матвиенко, Степаненко и Марлос присоединились к Шахтеру

Футболисты «Шахтера» Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко и Марлос присоединились к донецкой команде на учебно-тренировочном сборе.
Игроки входили в состав сборной Украины на Евро-2020, где «сине-желтые» проиграли Англии (0:4) в 1/4 финала.
Донецкий «Шахтер» готовится к новому сезону в Австрии.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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