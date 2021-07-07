Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд

Четыре из семи поединков «Фурии Рохи» и «Скуадры Адзурры» завершились вничью

  • 07.07.2021 14:31
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Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Италии провели между собой уже седьмой матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Так часто играть друг с другом какой-либо другой паре команд еще не доводилось. В двух поединках викторию праздновала «Скуадра Адзурра» (1:0 в групповом раунде ЧЕ-1988 и 2:0 в 1/8 финала ЧЕ-2016), в одном - «Фурия Роха» (4:0 в финале ЧЕ-2012). Четыре встречи завершились вничью. Две в групповых раундах (0:0 на ЧЕ-1980 и 1:1 на ЧЕ-2012) и две - на стадии плей-офф (0:0 в 1/4 финала ЧЕ-2008 с победой по пенальти испанцев и 1:1 в 1/2 финала ЧЕ-2020).

Команды, наибольшее количество раз встречавшиеся на Евро

Матчи

Пара

В

Н

П

М

ЧЕ

7

Италия - Испания

2

4

1

5-6

1980-2020

5

Нидерланды - Германия

2

1

2

9-8

1980-2012

5

Германия - Португалия

3

1

1

8-7

1984-2020

4

Франция - Испания

2

1

1

5-4

1984-2012

4

Италия - Германия

1

3

0

4-3

1988-2016

4

Италия - Бельгия

3

1

0

6-1

1980-2020

4

Франция - Португалия

2

1

1

7-6

1984-2020

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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