Испания и Италия встречались на Евро чаще, чем любая другая пара команд

Сборные Испании и Италии провели между собой уже седьмой матч в финальных турнирах чемпионатов Европы. Так часто играть друг с другом какой-либо другой паре команд еще не доводилось. В двух поединках викторию праздновала «Скуадра Адзурра» (1:0 в групповом раунде ЧЕ-1988 и 2:0 в 1/8 финала ЧЕ-2016), в одном - «Фурия Роха» (4:0 в финале ЧЕ-2012). Четыре встречи завершились вничью. Две в групповых раундах (0:0 на ЧЕ-1980 и 1:1 на ЧЕ-2012) и две - на стадии плей-офф (0:0 в 1/4 финала ЧЕ-2008 с победой по пенальти испанцев и 1:1 в 1/2 финала ЧЕ-2020).
Команды, наибольшее количество раз встречавшиеся на Евро
|
Матчи
|
Пара
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
ЧЕ
|
7
|
Италия - Испания
|
2
|
4
|
1
|
5-6
|
1980-2020
|
5
|
Нидерланды - Германия
|
2
|
1
|
2
|
9-8
|
1980-2012
|
5
|
Германия - Португалия
|
3
|
1
|
1
|
8-7
|
1984-2020
|
4
|
Франция - Испания
|
2
|
1
|
1
|
5-4
|
1984-2012
|
4
|
Италия - Германия
|
1
|
3
|
0
|
4-3
|
1988-2016
|
4
|
Италия - Бельгия
|
3
|
1
|
0
|
6-1
|
1980-2020
|
4
|
Франция - Португалия
|
2
|
1
|
1
|
7-6
|
1984-2020
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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