Леонардо БОНУЧЧИ: «Не промахиваются только те, кто не бьет пенальти»

Футболист сборной Италии подвел итоги победы над Испанией в полуфинале Евро-2020

  • 07.07.2021 14:26
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Не промахиваются только те, кто не бьет пенальти»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Испанией (1:1, 4:2 по пенальти) в 1/2 финала Евро-2020.

«Это было невероятно. Очень тяжелый матч, надо отдать должное Испании. Они были хороши — признать это не стыдно. Никто так не умеет терпеть, как мы, итальянцы. Нам было тяжело, мы были готовы выполнять грязную работу и вместе дотерпели до финала.

Не промахиваются только те, кто не бьет пенальти. Я был уверен, что забью. Честно говоря, мы не знали, кого ставить на серию, потому что очень многие хотели пробить. Вся пятерка была уверена. Думаю, нам повезло, что Мануэль [Локателли] не забил первый пенальти. Так мы организовали на испанцев дополнительное давление», — отметил Бонуччи.

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Источник — УЕФА

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