Металлист 1925 может подписать бывшего защитника Десны

На просмотре в «Металлисте 1925» находится центральный защитник Виталий Ермаков.
Предыдущим клубом 29-летнего футболиста была «Десна». В минувшем сезоне УПЛ уроженец Рубежного провел 16 матчей и забил 1 мяч. Также на его счету 1 поединок в Кубке Украины.
«Металлист 1925» на старте нового сезона УПЛ сыграет в Харькове с «Рухом». Базовым днем 1-го тура чемпионата станет 25 июля.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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