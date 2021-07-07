Юрий ВИРТ: «Сборная Украины добилась исторического результата»

Но на Евро-2020 украинская команда могла сыграть и лучше, уверен специалист

  • 07.07.2021 13:17
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Юрий ВИРТ: «Сборная Украины добилась исторического результата»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира «сине-желтые» уступили Англии (0:4).

— На сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы по пятибалльной системе?
— Наверное, на четверку. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал Евро. Это великолепный, исторический результат. Однако от «сине-желтых» хотелось видеть более качественную игру. Уверен, сборная Украины может действовать лучше. Это мы видели и в матчах отбора на Евро, и в поединках Лиги наций. Поэтому есть над чем работать. В подготовке к форуму, наверное, были какие просчеты.   

— Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко, а что огорчило?
— Очень понравился характер, который «сине-желтые» проявили в поединке с Нидерландами. Что-то подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и, считаю,  справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Могут, если хотят (улыбается). А к отрицательным моментам отнес бы тот же матч против австрийцев. Непонятно, за счет чего сборная Украины хотела отстоять второе место в группе и вообще удачно сыграть. Было видно, что команда абсолютно не была готова к игре. Это вопрос к тренерскому штабу. На протяжении соревнований были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности.

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Источник — zbirna.com

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