Юрий ВИРТ: «Сборная Украины добилась исторического результата»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал выступление сборной Украины на Евро-2020. В 1/4 финала турнира «сине-желтые» уступили Англии (0:4).

— На сколько оцените выступление сборной Украины на чемпионате Европы по пятибалльной системе?

— Наверное, на четверку. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал Евро. Это великолепный, исторический результат. Однако от «сине-желтых» хотелось видеть более качественную игру. Уверен, сборная Украины может действовать лучше. Это мы видели и в матчах отбора на Евро, и в поединках Лиги наций. Поэтому есть над чем работать. В подготовке к форуму, наверное, были какие просчеты.

— Что вам понравилось в игре команды Андрея Шевченко, а что огорчило?

— Очень понравился характер, который «сине-желтые» проявили в поединке с Нидерландами. Что-то подобное произошло и в матче со Швецией, когда сборная получила приличную и, считаю, справедливую порцию критики после встречи с Австрией. Могут, если хотят (улыбается). А к отрицательным моментам отнес бы тот же матч против австрийцев. Непонятно, за счет чего сборная Украины хотела отстоять второе место в группе и вообще удачно сыграть. Было видно, что команда абсолютно не была готова к игре. Это вопрос к тренерскому штабу. На протяжении соревнований были большие перепады в действиях коллектива, не хватало сбалансированности.