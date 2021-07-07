Испания – чемпион Евро-2020 по мировым

Сборная Испания на Евро-2020 четыре из шести проведенных матчей завершила вничью, а в еще одном добилась победы лишь в дополнительное время. Тем самым «Фурия Роха» повторила своеобразный рекорд, установленный на ЧЕ-2016 Португалией. Вот только чемпионами, в отличие от португальцев, испанцам стать уже не суждено.

Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Евро