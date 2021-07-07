Испания – чемпион Евро-2020 по мировым

«Фурия Роха» на этом турнире завершила вничью четыре матча

  • 07.07.2021 11:53
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Испания – чемпион Евро-2020 по мировым
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испания на Евро-2020 четыре из шести проведенных матчей завершила вничью, а в еще одном добилась победы лишь в дополнительное время. Тем самым «Фурия Роха» повторила своеобразный рекорд, установленный на ЧЕ-2016 Португалией. Вот только чемпионами, в отличие от португальцев, испанцам стать уже не суждено.

Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Евро

Ничьи

Сборная

ЧЕ

Соперники

4

Португалия

2016

Исландия (1:1), Австрия (0:0), Венгрия (3:3), Польша (1:1)

4

Испания

2020

Швеция (0:0), Польша (1:1), Швейцария (1:1), Италия (1:1)

3

Италия

1980

Испания (0:0), Бельгия (0:0), Чехословакия (1:1)

3

Испания

1984

Румыния (1:1), Португалия (1:1), Дания (1:1)

3

Испания

1996

Болгария (1:1), Франция (1:1), Англия (0:0)

3

Франция

1996

Испания (1:1), Нидерланды (0:0), Чехия (0:0)

3

Англия

1996

Швейцария (1:1), Испания (0:0), Германия (1:1)

3

Швеция

2004

Италия (1:1), Дания (2:2), Нидерланды (0:0)

3

Италия

2012

Испания (1:1), Хорватия (1:1), Англия (0:0)

3

Швейцария

2016

Румыния (1:1), Франция (0:0), Польша (1:1)

3

Польша

2016

Германия (0:0), Швейцария (1:1), Португалия (1:1)

3

Франция

2020

Венгрия (1:1), Португалия (2:2), Швейцария (3:3)

3

Швейцария

2020

Уэльс (1:1), Франция (3:3), Испания (1:1)
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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