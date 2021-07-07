Испания – чемпион Евро-2020 по мировым

Сборная Испания на Евро-2020 четыре из шести проведенных матчей завершила вничью, а в еще одном добилась победы лишь в дополнительное время. Тем самым «Фурия Роха» повторила своеобразный рекорд, установленный на ЧЕ-2016 Португалией. Вот только чемпионами, в отличие от португальцев, испанцам стать уже не суждено.
Команды, сделавшие наибольшее количество ничьих на одном Евро
|
Ничьи
|
Сборная
|
ЧЕ
|
Соперники
|
4
|
Португалия
|
2016
|
Исландия (1:1), Австрия (0:0), Венгрия (3:3), Польша (1:1)
|
4
|
Испания
|
2020
|
Швеция (0:0), Польша (1:1), Швейцария (1:1), Италия (1:1)
|
3
|
Италия
|
1980
|
Испания (0:0), Бельгия (0:0), Чехословакия (1:1)
|
3
|
Испания
|
1984
|
Румыния (1:1), Португалия (1:1), Дания (1:1)
|
3
|
Испания
|
1996
|
Болгария (1:1), Франция (1:1), Англия (0:0)
|
3
|
Франция
|
1996
|
Испания (1:1), Нидерланды (0:0), Чехия (0:0)
|
3
|
Англия
|
1996
|
Швейцария (1:1), Испания (0:0), Германия (1:1)
|
3
|
Швеция
|
2004
|
Италия (1:1), Дания (2:2), Нидерланды (0:0)
|
3
|
Италия
|
2012
|
Испания (1:1), Хорватия (1:1), Англия (0:0)
|
3
|
Швейцария
|
2016
|
Румыния (1:1), Франция (0:0), Польша (1:1)
|
3
|
Польша
|
2016
|
Германия (0:0), Швейцария (1:1), Португалия (1:1)
|
3
|
Франция
|
2020
|
Венгрия (1:1), Португалия (2:2), Швейцария (3:3)
|
3
|
Швейцария
|
2020
|
Уэльс (1:1), Франция (3:3), Испания (1:1)
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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