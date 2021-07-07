Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Италия играет все игры на высшем уровне»

Специалист – о первом финалисте Евро-2020

  • 07.07.2021 11:36
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Италия играет все игры на высшем уровне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал победу Италии над Испанией (1:1, серия пенальти – 4:2) в матче 1/2 финала Евро-2020.

«Эмерсон не такой мобильный как Спинаццола. В моем понимании, Спинаццола – игрок турнира. Этого футболиста мы заново для себя открыли. Его не хватало Италии сегодня. Педри мне сегодня очень понравился. Испания сыграла уже три овертайма. Можно говорить о физической усталости, но на 117 минуте все футболисты бежали, боролись. У обеих команд мне понравилось физическое состояние и то, что все выполнялось на больших скоростях. Ольмо сыграл сегодня великолепно. Унаи Симон часто выскакивает из ворот. Иногда думаешь: почему именно вратари совершают такие нелепые ошибки?

Мне показалось, что Испания попыталась лишить Италию мяча. Это самый важный аспект. Мората забил уже шесть голов на чемпионатах Европы. Хочется отметить Бускетса. Он очень быстро ориентировался в этой игре. В моменте с голом Италии, Гарсия должен был перекрывать сильную ногу Кьезы. В моменте с голом Испании, вопросы к центру поля сборной Италии. Почему Мората свободно принимает мяч и разворачивается? Мне кажется, Жоржиньо незаменимый футболист в составе итальянцев. Он распоряжается мячом. Тиаго не в форме, но свой удар в серии пенальти он забил.

Все положительные моменты, связанные с Моратой сходят на нет из-за незабитого пенальти. Даже по ноге было видно как он будет бить. Жоржиньо реализовал свой удар очень спокойно. Италия играет все игры на высшем уровне. Для меня, Италия монолитная команда. У Испании – убери Бускетса и это команда без баланса. Мне кажется, лучший игрок матча - Доннарумма. Сборную Испании будут критиковать. Энрике критиковали на протяжении всего турнира. Но на эту Испанию приятно смотреть. Я уверен, будет полный разбор полетов», - сказал Левченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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