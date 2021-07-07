Пике недоволен форматом жеребьевки серий пенальти на Евро-2020

Экс-игрок сборной Испании Жерар Пике высказался о поражении национальной команды от Италии в полуфинале Евро-2020.

Испанцы сыграли вничью 1:1 в основное время, но уступили в серии пенальти со счетом 2:4.

«Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьевка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение», - написал Пике в Twitter.