Пике недоволен форматом жеребьевки серий пенальти на Евро-2020

Испанский футболист нашел несправедливость

  • 07.07.2021 10:54
  • 2215 просмотров
  • 7 комментариев
Пике недоволен форматом жеребьевки серий пенальти на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Испании Жерар Пике высказался о поражении национальной команды от Италии в полуфинале Евро-2020.

Испанцы сыграли вничью 1:1 в основное время, но уступили в серии пенальти со счетом 2:4.

«Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!

Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьевка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение», - написал Пике в Twitter.

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Источник — Twitter

(13 голосов)

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Комментарии
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 11:56
    +1
    ... тобто, Моратта не забив, бо іспанці били не перші? ...серйозний аргумент, чк у павелки прямо
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 11:50
    +2
    а раньше всегда говорили что выгоднее бить последним)
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:26
    +1
    да какбэ не пришли к тому, что и начинать лучше 2-леговое противостояние на своем поле, чем в гостях
    как играть белыми против чёрных, а потом наоборот))
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:22
    0
    Не випадково в чотирьох серіях пенальті, які були на Євро-2020 і Кубку Америки, перемагала команда, яка била першою. Статистика говорить, що в такої команди більше шансів на успіх. Мені не здається справедливим, що жеребкування на турнірі такого рівня ставить вас в явно невигідне становище», - написав Піке в Twitter.
    вот бы кто по теннису собрал стату (АТП и ВТА отдельно желательно)
    кому первый удар на тай-брейке приносит больше удачу: подающему или принимающему
    но, думаю тоже где-то 51-55% на 49-45% расклад
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:20
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 07.07.2021 11:15
    І що пропонуєш натомість? Бити одночасно у різні ворота?
    формат теннисный? вроде муссировали
    ты бьешь раз - потом в твои ворота бьют два подряд
    потом ты бьешь дважды подряд
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 07.07.2021 11:15
    +6
    І що пропонуєш натомість? Бити одночасно у різні ворота?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 07.07.2021 11:11
    +6
    Так, але Італія била перша і НЕ ЗАБИЛА!!!. до чого ж тоді твої висловлювання, клоун...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 07.07.2021 11:15
    +6
    І що пропонуєш натомість? Бити одночасно у різні ворота?
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 07.07.2021 11:11
    +6
    Так, але Італія била перша і НЕ ЗАБИЛА!!!. до чого ж тоді твої висловлювання, клоун...
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 07.07.2021 11:50
    +2
    а раньше всегда говорили что выгоднее бить последним)
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:20
    +2
    K_Sarioglo@i.ua, 07.07.2021 11:15
    І що пропонуєш натомість? Бити одночасно у різні ворота?
    формат теннисный? вроде муссировали
    ты бьешь раз - потом в твои ворота бьют два подряд
    потом ты бьешь дважды подряд
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 07.07.2021 11:56
    +1
    ... тобто, Моратта не забив, бо іспанці били не перші? ...серйозний аргумент, чк у павелки прямо
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:26
    +1
    да какбэ не пришли к тому, что и начинать лучше 2-леговое противостояние на своем поле, чем в гостях
    как играть белыми против чёрных, а потом наоборот))
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:22
    0
    Не випадково в чотирьох серіях пенальті, які були на Євро-2020 і Кубку Америки, перемагала команда, яка била першою. Статистика говорить, що в такої команди більше шансів на успіх. Мені не здається справедливим, що жеребкування на турнірі такого рівня ставить вас в явно невигідне становище», - написав Піке в Twitter.
    вот бы кто по теннису собрал стату (АТП и ВТА отдельно желательно)
    кому первый удар на тай-брейке приносит больше удачу: подающему или принимающему
    но, думаю тоже где-то 51-55% на 49-45% расклад
    Ссылка
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