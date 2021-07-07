Пике недоволен форматом жеребьевки серий пенальти на Евро-2020

Экс-игрок сборной Испании Жерар Пике высказался о поражении национальной команды от Италии в полуфинале Евро-2020.
Испанцы сыграли вничью 1:1 в основное время, но уступили в серии пенальти со счетом 2:4.
«Добраться до полуфинала Евро-2020 – большое достижение. Не думаю, что на турнире есть лучшая сборная, но серия пенальти иногда бывает очень жестокой. Большое спасибо команде!
Неслучайно в четырех сериях пенальти, которые были на Евро-2020 и Кубке Америки, побеждала команда, которая била первой. Статистика говорит, что у такой команды больше шансов на успех. Мне не кажется справедливым, что жеребьевка на турнире такого уровня ставит вас в заведомо невыгодное положение», - написал Пике в Twitter.
Источник — Twitter
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как играть белыми против чёрных, а потом наоборот))
вот бы кто по теннису собрал стату (АТП и ВТА отдельно желательно)
кому первый удар на тай-брейке приносит больше удачу: подающему или принимающему
но, думаю тоже где-то 51-55% на 49-45% расклад
ты бьешь раз - потом в твои ворота бьют два подряд
потом ты бьешь дважды подряд
ты бьешь раз - потом в твои ворота бьют два подряд
потом ты бьешь дважды подряд
как играть белыми против чёрных, а потом наоборот))
вот бы кто по теннису собрал стату (АТП и ВТА отдельно желательно)
кому первый удар на тай-брейке приносит больше удачу: подающему или принимающему
но, думаю тоже где-то 51-55% на 49-45% расклад
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