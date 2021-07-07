Итальянцам не удалось побить рекорд французов 37-летней давности

«Скуадра Адзурра» прервала свою 5-матчевую победную серию

  • 07.07.2021 10:57
  • 2225 просмотров
  • 4 комментария
Итальянцам не удалось побить рекорд французов 37-летней давности
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии, разойдясь миром в игровое время с Испанией, прервала свою 5-матчевую победную серию. Тем самым «Скуадре Адзурре» не удалось побить один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984 Францией и позднее повторенный Нидерландами и Чехией.

К слову, список сорекордсменов по завершении Евро-2020 может пополнить Англия, если выиграет сегодня у датчан, а затем в финале возьмет верх над итальянцами.

Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

5

Франция

12.06.1984

Дания

1:0

10.06.1992

Швеция

1:1

5

Нидерланды

15.06.1988

Англия

3:1

15.06.1992

СНГ

0:0

5

Чехия

21.06.2000

Дания

2:0

01.07.2004

Греция

0:1

5

Италия

11.06.2021

Турция

3:0

06.07.2021

Испания

1:1

4

Португалия

12.06.2000

Англия

3:2

28.06.2000

Франция

1:2

4

Италия

11.06.2000

Турция

2:1

29.06.2000

Нидерланды

0:0

4

Нидерланды

11.06.2000

Чехия

1:0

29.06.2000

Италия

0:0

4

Франция

25.06.2000

Испания

2:1

17.06.2004

Хорватия

2:2

4

Германия

09.06.2012

Португалия

1:0

28.06.2012

Италия

1:2
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 11:43
    +1
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:16
    0
    Англия или Дания тоже должны в ничейку сыграть дальше чтобы рекорды продержался
    (весь плов без осечек для каждой сборной плюс третий тур группового этапа ... ровно 5 матчей победная серия* как у Гуру с их тимами)
    * если до пенок не дойдет
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:12
    0
    слишком динамично, ведь на одном турнире только Саутгейт, Манчини, де Бур ...
    могли побить/превзйоти дедовские рекорды (5+ победная серия)
    или побить/сравняться (разделить как минимум рекорд)
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:10
    0
    Идальго и Михелсу СЛАВА!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.07.2021 11:43
    +1
    NAglo-Saxons go home !!!
    Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
    Финал Италия-Дания !!!
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:16
    0
    Англия или Дания тоже должны в ничейку сыграть дальше чтобы рекорды продержался
    (весь плов без осечек для каждой сборной плюс третий тур группового этапа ... ровно 5 матчей победная серия* как у Гуру с их тимами)
    * если до пенок не дойдет
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:12
    0
    слишком динамично, ведь на одном турнире только Саутгейт, Манчини, де Бур ...
    могли побить/превзйоти дедовские рекорды (5+ победная серия)
    или побить/сравняться (разделить как минимум рекорд)
    Ссылка
    DAFS2122
    online
      DAFS2122, 07.07.2021 11:10
    0
    Идальго и Михелсу СЛАВА!
    Ссылка
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