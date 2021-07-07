Итальянцам не удалось побить рекорд французов 37-летней давности

Сборная Италии, разойдясь миром в игровое время с Испанией, прервала свою 5-матчевую победную серию. Тем самым «Скуадре Адзурре» не удалось побить один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984 Францией и позднее повторенный Нидерландами и Чехией.
К слову, список сорекордсменов по завершении Евро-2020 может пополнить Англия, если выиграет сегодня у датчан, а затем в финале возьмет верх над итальянцами.
Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
5
|
Франция
|
12.06.1984
|
Дания
|
1:0
|
10.06.1992
|
Швеция
|
1:1
|
5
|
Нидерланды
|
15.06.1988
|
Англия
|
3:1
|
15.06.1992
|
СНГ
|
0:0
|
5
|
Чехия
|
21.06.2000
|
Дания
|
2:0
|
01.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
5
|
Италия
|
11.06.2021
|
Турция
|
3:0
|
06.07.2021
|
Испания
|
1:1
|
4
|
Португалия
|
12.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
28.06.2000
|
Франция
|
1:2
|
4
|
Италия
|
11.06.2000
|
Турция
|
2:1
|
29.06.2000
|
Нидерланды
|
0:0
|
4
|
Нидерланды
|
11.06.2000
|
Чехия
|
1:0
|
29.06.2000
|
Италия
|
0:0
|
4
|
Франция
|
25.06.2000
|
Испания
|
2:1
|
17.06.2004
|
Хорватия
|
2:2
|
4
|
Германия
|
09.06.2012
|
Португалия
|
1:0
|
28.06.2012
|
Италия
|
1:2
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
Финал Италия-Дания !!!
(весь плов без осечек для каждой сборной плюс третий тур группового этапа ... ровно 5 матчей победная серия* как у Гуру с их тимами)
* если до пенок не дойдет
могли побить/превзйоти дедовские рекорды (5+ победная серия)
или побить/сравняться (разделить как минимум рекорд)
Играют дома, на Уэмбли ??! Тогда недалеко идти !!!
Финал Италия-Дания !!!
(весь плов без осечек для каждой сборной плюс третий тур группового этапа ... ровно 5 матчей победная серия* как у Гуру с их тимами)
* если до пенок не дойдет
могли побить/превзйоти дедовские рекорды (5+ победная серия)
или побить/сравняться (разделить как минимум рекорд)
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