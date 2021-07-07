Итальянцам не удалось побить рекорд французов 37-летней давности

Сборная Италии, разойдясь миром в игровое время с Испанией, прервала свою 5-матчевую победную серию. Тем самым «Скуадре Адзурре» не удалось побить один из старейших рекордов финальных турниров чемпионатов Европы, установленный еще на ЧЕ-1984 Францией и позднее повторенный Нидерландами и Чехией.

К слову, список сорекордсменов по завершении Евро-2020 может пополнить Англия, если выиграет сегодня у датчан, а затем в финале возьмет верх над итальянцами.

Самые продолжительные победные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы