Унаи Симон повторил достижение Касильяса и Буффона

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2).
Голкипер сборной Испании Унаи Симон стал третьим вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Причем, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва на трех Евро, а Икер Касильяс - на двух, то Унаи Симон - на одном. В четвертьфинале 24-летний испанец отразил удары швейцарцев Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, а в полуфинале - итальянца Мануэля Локателли.
Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях
|
Вратарь
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Кто бил
|
Счет серии
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Даниеле ДЕ РОССИ
|
4:2
|
|
|
22.06.2008
|
1/4
|
Италия
|
Антонио ДИ НАТАЛЕ
|
4:2
|
|
|
27.06.2012
|
1/2
|
Португалия
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
4:2
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
22.06.2008
|
1/4
|
Испания
|
Даниэль ГУИСА
|
2:4
|
|
|
24.06.2012
|
1/4
|
Англия
|
Эшли КОУЛ
|
4:2
|
|
|
02.07.2016
|
1/4
|
Германия
|
Томас МЮЛЛЕР
|
5:6
|
УНАИ СИМОН
|
Испания
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Фабиан ШЕР
|
3:1
|
|
|
02.07.2021
|
1/4
|
Швейцария
|
Мануэль АКАНДЖИ
|
3:1
|
|
|
07.07.2021
|
1/2
|
Италия
|
Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ
|
2:4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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