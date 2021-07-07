Унаи Симон повторил достижение Касильяса и Буффона

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2).

Голкипер сборной Испании Унаи Симон стал третьим вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Причем, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва на трех Евро, а Икер Касильяс - на двух, то Унаи Симон - на одном. В четвертьфинале 24-летний испанец отразил удары швейцарцев Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, а в полуфинале - итальянца Мануэля Локателли.

Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях