Унаи Симон повторил достижение Касильяса и Буффона

Испанский голкипер парировал три пенальти в послематчевых сериях

  • 07.07.2021 10:15
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Унаи Симон повторил достижение Касильяса и Буффона
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2).

Голкипер сборной Испании Унаи Симон стал третьим вратарем в истории финальных турниров чемпионатов Европы, сумевшим парировать три пенальти в послематчевых сериях. Причем, если Джанлуиджи Буффон сделал три сейва на трех Евро, а Икер Касильяс - на двух, то Унаи Симон - на одном. В четвертьфинале 24-летний испанец отразил удары швейцарцев Фабиана Шера и Мануэля Аканджи, а в полуфинале - итальянца Мануэля Локателли.

Вратари, отразившие три пенальти в послематчевых сериях

Вратарь

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Кто бил

Счет серии

Икер КАСИЛЬЯС

Испания

22.06.2008

1/4

Италия

Даниеле ДЕ РОССИ

4:2

 

 

22.06.2008

1/4

Италия

Антонио ДИ НАТАЛЕ

4:2

 

 

27.06.2012

1/2

Португалия

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

4:2

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

22.06.2008

1/4

Испания

Даниэль ГУИСА

2:4

 

 

24.06.2012

1/4

Англия

Эшли КОУЛ

4:2

 

 

02.07.2016

1/4

Германия

Томас МЮЛЛЕР

5:6

УНАИ СИМОН

Испания

02.07.2021

1/4

Швейцария

Фабиан ШЕР

3:1

 

 

02.07.2021

1/4

Швейцария

Мануэль АКАНДЖИ

3:1

 

 

07.07.2021

1/2

Италия

Мануэль ЛОКАТЕЛЛИ

2:4
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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