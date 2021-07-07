ЖОРЖИНЬО: «Италия никогда не сдается, мы заслужили победу»

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2). Решающий 11-метровый реализовал Жоржиньо. Хавбек прокомментировал результат.

«Нам было непросто. Испания — великолепная команда, которая заставила нас много бегать. Мы знали, что придется тяжело на поле, но до конца верили и, на мой взгляд, заслужили победу. Италия никогда не сдается, мы всегда верим в себя. У нас невероятная команда, которая заслуживает всего самого наилучшего, потому что мы вместе боремся, играем, смеемся. Иногда, как и в любой семье, у нас бывают ссоры, но в конце концов мы всегда вместе», — сказал Жоржиньо.

В финале Италия сыграет с победителем встречи Англия — Дания, которая состоится 7 июля в 22:00. Финал состоится 11 июля.