ЖОРЖИНЬО: «Италия никогда не сдается, мы заслужили победу»

Один из лидеров итальянцев рад выходу в финал

  • 07.07.2021 09:59
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ЖОРЖИНЬО: «Италия никогда не сдается, мы заслужили победу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии обыграла Испанию в полуфинале Евро-2020 (1:1, серия пенальти – 4:2). Решающий 11-метровый реализовал Жоржиньо. Хавбек прокомментировал результат.

«Нам было непросто. Испания — великолепная команда, которая заставила нас много бегать. Мы знали, что придется тяжело на поле, но до конца верили и, на мой взгляд, заслужили победу. Италия никогда не сдается, мы всегда верим в себя. У нас невероятная команда, которая заслуживает всего самого наилучшего, потому что мы вместе боремся, играем, смеемся. Иногда, как и в любой семье, у нас бывают ссоры, но в конце концов мы всегда вместе», — сказал Жоржиньо.

В финале Италия сыграет с победителем встречи Англия — Дания, которая состоится 7 июля в 22:00. Финал состоится 11 июля.

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Источник — Football-Italia

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