Серхио РАМОС: «Горжусь нашей сборной»

Бывший капитан сборной Испании расстроен поражением

  • 07.07.2021 09:46
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  • 1 комментарий
Серхио РАМОС: «Горжусь нашей сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4). Игру прокомментировал известный испанский защитник Серхио Рамос.

«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», — написал Рамос в Twitter.

В финале Италия сыграет с победителем встречи Англия — Дания, которая состоится 7 июля в 22:00.

Напомним, что Рамос не вошел в заявку Испании на Евро-2020, ведь не восстановился после травмы.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 07.07.2021 09:54
    -2
    Пишатися Рамосу особливо нічим - ходили по полю, як "сонні мухи", бажання виграти я не побачив...
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