Серхио РАМОС: «Горжусь нашей сборной»

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4). Игру прокомментировал известный испанский защитник Серхио Рамос.

«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», — написал Рамос в Twitter.

В финале Италия сыграет с победителем встречи Англия — Дания, которая состоится 7 июля в 22:00.

Напомним, что Рамос не вошел в заявку Испании на Евро-2020, ведь не восстановился после травмы.