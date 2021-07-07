Серхио РАМОС: «Горжусь нашей сборной»

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4). Игру прокомментировал известный испанский защитник Серхио Рамос.
«Грустно и несправедливо. Вы заставили всю страну трепетать и волноваться. Горжусь нашей сборной», — написал Рамос в Twitter.
В финале Италия сыграет с победителем встречи Англия — Дания, которая состоится 7 июля в 22:00.
Напомним, что Рамос не вошел в заявку Испании на Евро-2020, ведь не восстановился после травмы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.