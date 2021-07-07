ВИДЕО. Слова Манчини после выхода в финал Евро-2020

Сборная Италии в рамках поединка 1/2 финала чемпионата Европы противостояла сборной Испании и добилась победы в серии пенальти.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Роберто Манчини после матча Италия - Испания (1:1, 4:2 пен.).
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Источник — Sport.ua
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