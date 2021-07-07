Жорди АЛЬБА: «За 10 лет давно не видел такую сборную Испании»

Защитник высказался о вылете из Евро-2020

  • 07.07.2021 08:27
  • 1745 просмотров
  • 1 комментарий
Жорди АЛЬБА: «За 10 лет давно не видел такую сборную Испании»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Иcпании покинула Евро-2020, уступив в полуфинале Италии (1:1, серия пенальти – 2:4). Игру прокомментировал защитник испанцев Жорди Альба.

«Это тяжелый удар, мы заслуживали большего. Но такова серия пенальти. Мы гордимся партнерами по команде и персоналом. У нас сложился потрясающий коллектив. Мы потерпели неудачу, но гордимся проделанной работой.

Очень жаль, что всё так закончилось. Нам противостояла одна из лучших сборных Италии на моей памяти. Мы заслуживали забить еще один гол.

Я 9 или 10 лет играю за сборную и давно не видел такую сборную Испании. Годы идут, и это еще одна ускользнувшая возможность. Надеюсь, буду выступать здесь настолько долго, насколько смогу соответствовать уровню сборной», - сказал Альба.

 

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Источник — AS

(5 голосов)

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Комментарии
    Bohdan
    online
      Bohdan, 07.07.2021 08:56
    0
    Дійсно. Збірна Іспанії в матчі з Італією виглядала сильнішою.
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 07.07.2021 08:56
    0
    Дійсно. Збірна Іспанії в матчі з Італією виглядала сильнішою.
    Ссылка
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