ФОТО. Как Металлист открывал фан-шоп на стадионе

Открыл свои двери для посетителей первый магазин сети Metalist Fan Store на Южной трибуне стадиона «Металлист».
В первый день его работы фанов встречали звезды желто-синих – капитан Руслан Фомин, Владимир Танчик, бразилец Маилтон и колумбиец Брайан Риаскос.
Первые посетители официального Fan Store, вернувшегося на свое историческое место на Южной трибуне стадиона, получили возможность лично пообщаться и сфотографироваться с игроками «Металлиста», а также взять их автографы.
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.