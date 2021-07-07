ФОТО. Как Металлист открывал фан-шоп на стадионе

Открыл свои двери для посетителей первый магазин сети Metalist Fan Store на Южной трибуне стадиона «Металлист».

В первый день его работы фанов встречали звезды желто-синих – капитан Руслан Фомин, Владимир Танчик, бразилец Маилтон и колумбиец Брайан Риаскос.

Первые посетители официального Fan Store, вернувшегося на свое историческое место на Южной трибуне стадиона, получили возможность лично пообщаться и сфотографироваться с игроками «Металлиста», а также взять их автографы.