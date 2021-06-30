Металлист 1 июля откроет фан-шоп и проведет встречу игроков с болельщиками

В четверг, 1 июля, в 11:00 откроет свои двери для посетителей первый магазин сети Metalist Fan Store на Южной трибуне стадиона «Металлист».

В магазине можно будет приобрести множество разнообразных товаров: игровую форму и шарфы «Металлиста», брендированные вымпелы, сумки, термосы, мячи, спортивную обувь, пледы, чашки, канцтовары, пеналы, барсетки, брелоки, бокалы, портмоне, маски с символикой клуба и другое.

С 15:00 болельщиков ожидает автограф-сессия и фотосессия с футболистами команды из Харькова. Звездными гостями Metalist Fan Store в день открытия станут Руслан Фомин, Маилтон, Владимир Танчик и Брайан Риаскос.