Металлист 1 июля откроет фан-шоп и проведет встречу игроков с болельщиками

Гостями Metalist Fan Store станут Фомин, Маилтон, Танчик и Риаскос

  • 30.06.2021 21:19
  • 679 просмотров
  • 2 комментария
Металлист 1 июля откроет фан-шоп и проведет встречу игроков с болельщиками
© ФК Металлист

В четверг, 1 июля, в 11:00 откроет свои двери для посетителей первый магазин сети Metalist Fan Store на Южной трибуне стадиона «Металлист».

В магазине можно будет приобрести множество разнообразных товаров: игровую форму и шарфы «Металлиста», брендированные вымпелы, сумки, термосы, мячи, спортивную обувь, пледы, чашки, канцтовары, пеналы, барсетки, брелоки, бокалы, портмоне, маски с символикой клуба и другое.

С 15:00 болельщиков ожидает автограф-сессия и фотосессия с футболистами команды из Харькова. Звездными гостями Metalist Fan Store в день открытия станут Руслан Фомин, Маилтон, Владимир Танчик и Брайан Риаскос.

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Источник — ФК Металлист

(7 голосов)

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Комментарии
    олег смирнов
      олег смирнов, 30.06.2021 21:54
    +1
    Тоже присоединяюсь.!
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 21:32
    +3
    Как болельщик ДК искренне надеюсь на сильного соперника в лице Металлиста
    Ссылка
    Дмитрий Иванов
    online
      Дмитрий Иванов, 30.06.2021 21:32
    +3
    Как болельщик ДК искренне надеюсь на сильного соперника в лице Металлиста
    Ссылка
    олег смирнов
      олег смирнов, 30.06.2021 21:54
    +1
    Тоже присоединяюсь.!
    Ссылка
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