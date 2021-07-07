ВИДЕО. Серия пенальти для Италии. Как промазали Ольмо и Мората

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Судьба первого полуфинала в Лондоне, столице Англии, была решена в серии пенальти.

Сначала у Италии не забил Локателли, но затем у испанцев промазали Ольмо и Мората.

Евро-2020. 1/2 финала

Италия – Испания – 1:1 (пен – 4:2)

Голы: Кьеза, 60 – Мората, 80.

Серия пенальти: Локателли – 0:0 (вратарь), Ольмо – 0:0 (мимо), Белотти – 1:0, Морено – 1:1, Бонуччи – 2:1, Алькантара – 2:2, Бернардески – 3:2, Мората – 3:2 (вратарь), Жоржиньо – 4:2.

Серия послематчевых пенальти.

Видеообзор матча.