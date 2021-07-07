ВИДЕО. Серия пенальти для Италии. Как промазали Ольмо и Мората

Италия стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти

  • 07.07.2021 01:23
  • 632 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Серия пенальти для Италии. Как промазали Ольмо и Мората
© Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020, обыграв Испанию по пенальти (1:1, пен – 4:2).

Судьба первого полуфинала в Лондоне, столице Англии, была решена в серии пенальти.

Сначала у Италии не забил Локателли, но затем у испанцев промазали Ольмо и Мората.

Евро-2020. 1/2 финала

Италия – Испания – 1:1 (пен – 4:2)

Голы: Кьеза, 60 – Мората, 80.

Серия пенальти: Локателли – 0:0 (вратарь), Ольмо – 0:0 (мимо), Белотти – 1:0, Морено – 1:1, Бонуччи – 2:1, Алькантара – 2:2, Бернардески – 3:2, Мората – 3:2 (вратарь), Жоржиньо – 4:2.

Серия послематчевых пенальти.

Видеообзор матча.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 01:30
    0
    Зачем было ставить на пенальти Морату? Явно ошибка тренера...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 07.07.2021 01:30
    0
    Зачем было ставить на пенальти Морату? Явно ошибка тренера...
    Ссылка
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