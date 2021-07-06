ВИДЕО. Мората уравнял ситуацию. Италия и Испания проведут экстратаймы

6 июля в Лондоне в матче 1/2 финала Евро-2020 играют сборные Италии и Испании.
На 80-й минуте Альваро Мората уравнял ситуацию. Команды проведут два экстратайма.
ГОЛ! 1:1. Альваро Мората, 80 мин.
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Источник — Sport.ua
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