Василий КОБИН: «Минай готовится к сезону. Не знаю, в какой лиге»

УПЛ или Первая лига?

  • 06.07.2021 23:31
  • 270 просмотров
  • 0 комментариев
Василий КОБИН: «Минай готовится к сезону. Не знаю, в какой лиге»
© fcminaj.com

Наставник «Миная» Василий Кобин все еще не знает, в какой лиге будет выступать команда в сезоне 2021/22.

«Минай» вылетел из УПЛ и принимал участие в жеребьевке сезона Первой лиги, однако команда в УПЛ может заменить «Олимпик», который готов сняться с турнира.

«Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете - я это и знаю. У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону».

«Но в какой лиге играть - это еще не известно», - сказал Кобин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FanDay

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности