Василий КОБИН: «Минай готовится к сезону. Не знаю, в какой лиге»

Наставник «Миная» Василий Кобин все еще не знает, в какой лиге будет выступать команда в сезоне 2021/22.

«Минай» вылетел из УПЛ и принимал участие в жеребьевке сезона Первой лиги, однако команда в УПЛ может заменить «Олимпик», который готов сняться с турнира.

«Без понятия, сейчас не могу ничего комментировать. Ведь ничего не понятно. Все, что написано в интернете - я это и знаю. У нас проходят тренировки, мы готовимся к сезону».

«Но в какой лиге играть - это еще не известно», - сказал Кобин.