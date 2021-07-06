Ефим КОНОПЛЯ: «Де Дзерби стремится к лучшему и ставит невыполнимые задачи»

Правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля поделился впечатлениями после контрольного матча, а также рассказал о работе с тренером Роберто Де Дзерби.

«Соперник был достаточно неудобный, прессинговал. Считаю, что удалось перенести идеи тренера на поле, хотя есть вопросы к реализации. Есть небольшая усталость, но на сборах это нормально».

«Де Дзерби очень эмоциональный во время игр и тренировок. Он стремится к лучшему и ставит невыполнимые задачи, потому что только так можно добиться прогресса. Но после матча он для всех лучший друг, всех обнимает и хвалит».

«И указывает на ошибки, если нужно», - сказал Конопля.