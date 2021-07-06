Остаться в Реале или аренда? Анчелотти еще не принял решение по Лунину

Украинец начал тренировки с новым наставником

  • 06.07.2021 21:27
  • 802 просмотра
  • 1 комментарий
Остаться в Реале или аренда? Анчелотти еще не принял решение по Лунину
© twitter.com/realmadrid

По информации испанских СМИ, новый тренер «Реала» Карло Анчелотти еще не решил, что делать с украинским вратарем Андреем Луниным.

Однозначным первым номером является Тибо Куртуа, но в клубе понимают, что Лунину нужно больше игрового времени, чем в прошлом сезоне (всего 1 матч в Кубке Испании).

Все еще не исключена аренда, но Анчелотти пока не определился с тем, кто будет вторым кипером.

Ранее Лунин не исключал, что новый сезон проведет в другой команде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2021 21:42
    0
    Если такой же ужас как и в прошлом сезоне, то лучше уж аренда, чем лавка весь год, а то потом выпустят где-то вдруг и тут же лажанет и решат шо надо продавать бо лажовик и вся история может так и закончится
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.07.2021 21:42
    0
    Если такой же ужас как и в прошлом сезоне, то лучше уж аренда, чем лавка весь год, а то потом выпустят где-то вдруг и тут же лажанет и решат шо надо продавать бо лажовик и вся история может так и закончится
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности