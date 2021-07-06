Остаться в Реале или аренда? Анчелотти еще не принял решение по Лунину

По информации испанских СМИ, новый тренер «Реала» Карло Анчелотти еще не решил, что делать с украинским вратарем Андреем Луниным.

Однозначным первым номером является Тибо Куртуа, но в клубе понимают, что Лунину нужно больше игрового времени, чем в прошлом сезоне (всего 1 матч в Кубке Испании).

Все еще не исключена аренда, но Анчелотти пока не определился с тем, кто будет вторым кипером.

Ранее Лунин не исключал, что новый сезон проведет в другой команде.