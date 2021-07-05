ФОТО. Реал вышел из отпуска, Лунин провел первую тренировку при Анчелотти

Сегодня игроки «Реала», которые не были задействованы на Евро или Копа Америка, вышли из отпуска и провели первую тренировку при новом тренере Карло Анчелотти.

Утром футболисты прошли медосмотр, а затем приступили к работе.

Впервые с Анчелотти работает и украинский вратарь Андрей Лунин. Пока нет информации, останется ли Лунин в команде или уедет в аренду.