Мирон МАРКЕВИЧ: «Я за то, чтобы сборная Украины ехала играть в Россию»

Пока принято решение не ехать на турнир

  • 06.07.2021 20:28
  • 1035 просмотров
  • 9 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я за то, чтобы сборная Украины ехала играть в Россию»
© beachsoccer.org.ua

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич считает, что сборной Украины по пляжному футболу все же стоит ехать в Москву на чемпионат мира.

Сборная вышла на ЧМ, но стало известно, что УАФ и Ассоциация пляжного футбола запретили команде участвовать.

– Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

– Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.

– Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

– Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве?

– Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется.

В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.

– Есть ли санкции за такой отказ?

– Этого я не знаю,– сказал Маркевич.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.07.2021 20:48
    0
    Сучара, вони вбивають наших дітей, а воно має поїхати.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 06.07.2021 20:48
    0
    BUCH, 06.07.2021 20:47
    А я за !!!! А если ещё там будет сборная парасии , то на 1000% согласен, только вот риски есть... Эти дятлы, могут после унижения , заявить, какую то х..ню и задержать наших Ребят...
    Я бы у них спросил...
    У наших, сами хотят или...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 06.07.2021 20:47
    0
    А я за !!!! А если ещё там будет сборная парасии , то на 1000% согласен, только вот риски есть... Эти дятлы, могут после унижения , заявить, какую то х..ню и задержать наших Ребят...
    Я бы у них спросил...
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 06.07.2021 20:45
    -1
    апупеть!!! Маркевич - глава комитета сборных УАФ - не принимал участие в принятии решения !!! - сидел дома и переживал за команду Шевы?
    Ващук - вице-президент ассоциации пляжного футбола - не принимал участие в принятии решения!!! - какого-то х.. был в Риме!
    . железные отмазки...
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    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 06.07.2021 20:43
    0
    От такий він Глава комітету збірних - нічого не знає, ні у чому не бере участі і це все за якихось 700 000 у місяць...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.07.2021 20:42
    0
    Cхоже у Мирона своя правда. Голова комітету збірних, а в голові бульбашки, він нічого не знає. Таких треба висилати на московію, без права переписки.
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 06.07.2021 20:39
    +1
    Saar, 06.07.2021 20:32
    Береш Ващука, одягаєте футбольну амунцію і фігашите на московію грати у футбол
    У тебя забыли спросить- кому куда ехать
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 06.07.2021 20:38
    +1
    Milan1990, 06.07.2021 20:36
    Не понял, он глава комитета сборных или что то в этом роде. Как тогда он не в курсе или не принимал участия в решении??? За что тогда он за 800 тыс получает???
    Мабуть рішення було зверху. Ващук теж сказав, що я тут ні при чому.
    Ссылка
    djordj
    online
      djordj, 06.07.2021 20:38
    0
    Мирон уже на русском вьюхи дает.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 06.07.2021 20:36
    0
    Не понял, он глава комитета сборных или что то в этом роде. Как тогда он не в курсе или не принимал участия в решении??? За что тогда он за 800 тыс получает???
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 06.07.2021 20:32
    -6
    Береш Ващука, одягаєте футбольну амунцію і фігашите на московію грати у футбол
    Ссылка
    CHarivnyk
    online
      CHarivnyk, 06.07.2021 20:39
    +1
    Saar, 06.07.2021 20:32
    Береш Ващука, одягаєте футбольну амунцію і фігашите на московію грати у футбол
    У тебя забыли спросить- кому куда ехать
    Ссылка
    anonymous
    online
      anonymous, 06.07.2021 20:38
    +1
    Milan1990, 06.07.2021 20:36
    Не понял, он глава комитета сборных или что то в этом роде. Как тогда он не в курсе или не принимал участия в решении??? За что тогда он за 800 тыс получает???
    Мабуть рішення було зверху. Ващук теж сказав, що я тут ні при чому.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.07.2021 20:48
    0
    Сучара, вони вбивають наших дітей, а воно має поїхати.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 06.07.2021 20:48
    0
    BUCH, 06.07.2021 20:47
    А я за !!!! А если ещё там будет сборная парасии , то на 1000% согласен, только вот риски есть... Эти дятлы, могут после унижения , заявить, какую то х..ню и задержать наших Ребят...
    Я бы у них спросил...
    У наших, сами хотят или...
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 06.07.2021 20:47
    0
    А я за !!!! А если ещё там будет сборная парасии , то на 1000% согласен, только вот риски есть... Эти дятлы, могут после унижения , заявить, какую то х..ню и задержать наших Ребят...
    Я бы у них спросил...
    Ссылка
    ZloyDeda
    online
      ZloyDeda, 06.07.2021 20:43
    0
    От такий він Глава комітету збірних - нічого не знає, ні у чому не бере участі і це все за якихось 700 000 у місяць...
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 06.07.2021 20:42
    0
    Cхоже у Мирона своя правда. Голова комітету збірних, а в голові бульбашки, він нічого не знає. Таких треба висилати на московію, без права переписки.
    Ссылка
    djordj
    online
      djordj, 06.07.2021 20:38
    0
    Мирон уже на русском вьюхи дает.
    Ссылка
    Milan1990
    online
      Milan1990, 06.07.2021 20:36
    0
    Не понял, он глава комитета сборных или что то в этом роде. Как тогда он не в курсе или не принимал участия в решении??? За что тогда он за 800 тыс получает???
    Ссылка
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