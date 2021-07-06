Мирон МАРКЕВИЧ: «Я за то, чтобы сборная Украины ехала играть в Россию»

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич считает, что сборной Украины по пляжному футболу все же стоит ехать в Москву на чемпионат мира.
Сборная вышла на ЧМ, но стало известно, что УАФ и Ассоциация пляжного футбола запретили команде участвовать.
– Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.
– Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.
– Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.
– Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве?
– Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется.
В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.
– Есть ли санкции за такой отказ?
– Этого я не знаю,– сказал Маркевич.
Источник — Трибуна
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Я бы у них спросил...
Я бы у них спросил...
Ващук - вице-президент ассоциации пляжного футбола - не принимал участие в принятии решения!!! - какого-то х.. был в Риме!
. железные отмазки...
Я бы у них спросил...
Я бы у них спросил...
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