Тренер Копенгагена – о Хочолаве: «Получили защитника с большой мощью»

Йесс Торуп – о новичке команды

  • 06.07.2021 19:32
  • 524 просмотра
  • 1 комментарий
Тренер Копенгагена – о Хочолаве: «Получили защитника с большой мощью»
© ФК Копенгаген. Давид Хочолава

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп прокомментировал подписание защитника «Шахтера» Давида Хочолавы:

«Мы заполучили защитника с большой физической мощью и сильного в единоборствах, также он достаточно скоростной.

Мы играем с очень атакующем настроем, поэтому нуждаемся в защитниках, которые сильны в игре один на один и могут взять ответственность в таких моментах.

В то же время, наши защитники должны хорошо выводить мяч вперед, и мы полагаем, что у Давида есть такие качества. Также ранее он выходил в полузащите, так что технические навыки у него имеются.

С нетерпением ждем начала работы с ним, чтобы он мог понять, как мы строим игру, аж до мозга костей».

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Источник — ФК Копенгаген

(5 голосов)

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Комментарии
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 06.07.2021 19:58
    0
    Он скоростной? Ахах смешно, ты его где в симуляторе ФИФА посмотрел? Будет провозить годы и пенальти, спасибо что избавили от него, усилили шахту
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 06.07.2021 19:58
    0
    Он скоростной? Ахах смешно, ты его где в симуляторе ФИФА посмотрел? Будет провозить годы и пенальти, спасибо что избавили от него, усилили шахту
    Ссылка
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