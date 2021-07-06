Тренер Копенгагена – о Хочолаве: «Получили защитника с большой мощью»

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп прокомментировал подписание защитника «Шахтера» Давида Хочолавы:

«Мы заполучили защитника с большой физической мощью и сильного в единоборствах, также он достаточно скоростной.

Мы играем с очень атакующем настроем, поэтому нуждаемся в защитниках, которые сильны в игре один на один и могут взять ответственность в таких моментах.

В то же время, наши защитники должны хорошо выводить мяч вперед, и мы полагаем, что у Давида есть такие качества. Также ранее он выходил в полузащите, так что технические навыки у него имеются.

С нетерпением ждем начала работы с ним, чтобы он мог понять, как мы строим игру, аж до мозга костей».