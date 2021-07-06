Шахтер проведет спарринг с Оболонью

Клуб Первой лиги «Оболонь» объявил расписание своих контрольных матчей на нынешнее межсезонье.
20 июля в Киеве на НСК «Олимпийский» «Оболонь» сыграет с донецким «Шахтером». Матч начнется в 18:00.
10 июля «Шахтер» вернется из сбора в Австрии, а 25 июля проведет первый официальный матч в сезоне – с «Ингульцом» в первом туре УПЛ.
Также нынешним летом «Оболонь» проведет спарринги против «Диназа» (7 июля, утро), «Чернигова» (7 июля, вечер), «Левого берега» (10 июля, утро), «Шахтера» U-19 (10 июля, вечер), «Рубикона» (14 июля) и «Любомира» (17 июля).
Вчера «Шахтер» в контрольном матче обыграл «Тюркгюджю» 2:1.
Источник — ФК Оболонь
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