УЕФА пригласила Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020

УЕФА приняла решение пригласить на финал Евро-2020 Кристиана Эриксена вместе с женой, а также команду из 6 парамедиков, которые спасли его жизнь. Напомним, игрок пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.

Об этом приглашении рассказал один из 6 парамедиков Педер Эрсгорд:

«Я счастлив, как ребенок на Рождество. Я очень горд тем, что сделал, но мы сделали это вместе, всей командой. Надеюсь увидеть в финале Данию и Италию. Только представьте, если Дания станет чемпионом!».

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля в Лондоне. Пока что Эриксен не подтвердил свою поездку на финал.

Напомним, у сборной Дании есть шанс выйти в финал Евро-2020: завтра, 7 июля они во втором полуфинале сыграют с Англией.