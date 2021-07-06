УЕФА пригласила Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020

В решающем поединке может сыграть сборная Дании

  • 06.07.2021 18:16
  • 703 просмотра
  • 1 комментарий
УЕФА пригласила Эриксена и врачей, которые его спасли, на финал Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА приняла решение пригласить на финал Евро-2020 Кристиана Эриксена вместе с женой, а также команду из 6 парамедиков, которые спасли его жизнь. Напомним, игрок пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 Дания – Финляндия.

Об этом приглашении рассказал один из 6 парамедиков Педер Эрсгорд:

«Я счастлив, как ребенок на Рождество. Я очень горд тем, что сделал, но мы сделали это вместе, всей командой. Надеюсь увидеть в финале Данию и Италию. Только представьте, если Дания станет чемпионом!».

Финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля в Лондоне. Пока что Эриксен не подтвердил свою поездку на финал.

Напомним, у сборной Дании есть шанс выйти в финал Евро-2020: завтра, 7 июля они во втором полуфинале сыграют с Англией.

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Источник — ESPN

(3 голоса)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.07.2021 18:51
    0
    А як-же 10-денний карантин для вс!х,хто прибув до Лондона?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 06.07.2021 18:51
    0
    А як-же 10-денний карантин для вс!х,хто прибув до Лондона?
    Ссылка
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