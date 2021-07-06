Тренер сборной Дании: «Англия – фаворит, но мы верим в себя»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Англии (7 июля, 22:00):

«Естественно, все в нашем лагере понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация. Перемены видны невооруженным глазом.

Саутгейт отлично делает свою работу — вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.

Определенные проблемы у нас есть, в Баку мы оставили очень много сил. Но если говорить о травмах, то все футболисты здоровы и готовы играть

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал».