Тренер сборной Дании: «Англия – фаворит, но мы верим в себя»

Каспер Юльманн – о полуфинале Евро-2020

  • 06.07.2021 16:35
  • 387 просмотров
  • 0 комментариев
Тренер сборной Дании: «Англия – фаворит, но мы верим в себя»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2020 против Англии (7 июля, 22:00):

«Естественно, все в нашем лагере понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их национальная ассоциация. Перемены видны невооруженным глазом.

Саутгейт отлично делает свою работу — вернул всей стране надежду, привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.

Определенные проблемы у нас есть, в Баку мы оставили очень много сил. Но если говорить о травмах, то все футболисты здоровы и готовы играть

Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и играет дома. Но мы довольны таким положением дел. Уже играли успешно против англичан в прошлом. Мы верим в себя. Безусловно, Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности