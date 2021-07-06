Пеп ГВАРДИОЛА: «С нынешними ценами мы не купим нападающего»

Наставник «Манчестер Сити» - о работе клуба на трансферном рынке

  • 06.07.2021 15:57
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  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «С нынешними ценами мы не купим нападающего»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил вероятность подписания клубом форварда нынешним летом:

«С нынешними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.

У «Ман Сити» есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.

Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего».

Ранее Гвардиола прокомментировал тяжелую экономическую ситуацию в «Барселоне».

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 06.07.2021 15:59
    -1
    "Ми не можемо дозволити собі такі витрати". Бугага. Розкажеш про це норвічам. Чітери.
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