Пеп ГВАРДИОЛА: «С нынешними ценами мы не купим нападающего»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил вероятность подписания клубом форварда нынешним летом:

«С нынешними ценами мы не станем покупать нападающего. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.

У «Ман Сити» есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые прекрасно действовали на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.

Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего».

Ранее Гвардиола прокомментировал тяжелую экономическую ситуацию в «Барселоне».