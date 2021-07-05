ГВАРДИОЛА: «В ближайшие годы Барсе будет очень тяжко. Ситуация критическая»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола прокомментировал непростое финансовое положение каталонского клуба:
«Да, я немного обеспокоен. Я доверяю Лапорте и его людям, но очевидно, что ситуация с финансами критическая. Удивляет, что клуб дошел до этой стадии.
Отчасти дело в пандемии коронавируса, но это не единственная причина. «Барселоне» нужно проявить терпение. В ближайшие годы будет тяжело».
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Источник — Catalunya Ràdio
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